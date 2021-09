Venezia78 day 2, "è stata la mano di Dio": l'arrivo di Paolo Sorrentino

Venerdì 3 Settembre 2021, 09:13

Il secondo giorno di Venezia78 è nel nome di Paolo Sorrentino. Il regista è in concorso alla kermesse con il film 'È stata la mano di Dio', in cui Sorrentino parentado dalla sua vita porta sul grande schermo un racconto di formazione, un film sulla sensibilità come si legge nelle note del regista. Credito foto: kikapress

LEGGI ANCHE:-- Almodòvar porta sul grande schermo le madri imperfette