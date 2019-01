Toy Story, nel quarto film il ritorno di Bo Peep

Quarta avventura e reunion per Toy Story. Il nuovo film Disney Pixar Toy Story 4 sarà nelle sale italiane dal 27 giugno e vedrà il ritorno di Bo Peep, l'amica di Woody, Buzz e della banda di giocattoli. Diretto da Josh Cooley, prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vedrà Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici.



«Bo ha preso il controllo del proprio destino», spiega il regista Josh Cooley. «Mentre Woody guardava Andy crescere, Bo era su uno scaffale a prendere polvere finché non ha deciso di avventurarsi nel mondo esterno. E quando arriva Woody, i due non riescono a credere di essersi ritrovati». © RIPRODUZIONE RISERVATA