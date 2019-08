Ewan McGregor ritorna Jedi, interpreterà di nuovo il ruolo di Obi-Wan Kenobi

Ha tenuto il massimo riserbo fino all'ultimo, anche se le voci si erano fatte sempre più insistenti. Ma alla fine, l'annuncio è arrivato. Ewan Mcgregor tornerà ad indossare i panni del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, personaggio icona della saga di Star Wars. La conferma è stata lanciata via social con un tweet sul profilo ufficiale di Star Wars: «Ewan Mcgregor riprenderà il suo ruolo di Obi-Wan Kenobi in una nuova serie originale in arrivo sul canale Disney». Ad ufficializzare la rentrée sul nuovo progetto che vede il coinvolgimento dell'attore scozzese è stato il grande meeting a tema D23 Expo, dove il divo è intervenuto sul palco al fianco di Kathleen Kennedy della LucasFilm.

Una notizia assai attesa dai fan. L'attore ha giocato con il pubblico, improvvisando un simpatico siparietto con la produttrice. «Kathleen - ha detto - chiedimi davanti a tutte queste persone qui sedute se ho intenzione di interpretare di nuovo Obi-Wan». E lei, nel silenzio più assoluto della sala: «Ewan, interpreterai di nuovo Obi-Wan?». E lui, qualche secondo di sospensione, e «Yes». A quel punto si è alzato un boato dalla platea di urla e applausi.

Lo scorso 13 aprile, quando McGregor era arrivato a Roma per partecipare come ospite speciale della Formula E non si era sbilanciato sulla questione, mantenendo l'assoluta cautela sulle indiscrezioni. «Non ho nessuna notizia al riguardo», aveva detto. Oggi la conferma. Chiaro che lo staff della LucasFilm non ha rivelato dettagli più approfonditi sul progetto che vedrà il ritorno sullo schermo (piccolo o grande?) di Obi-Wan/McGregor. Di contro Disney ha precisato che la sceneggiatura è già pronta e che le riprese della nuova serie inizieranno il prossimo anno. Ewan McGregor, come sanno i fan della saga, ha interpretato il "leggendario" maestro Jedi nella sua "giovane maturità", negli Episodi I, II e III (mentre il ruolo di Obi-Wan da anziano, nel quarto capitolo - ma primo come produzione e uscita in sala - "Una nuova speranza", è stato portato sullo schermo da sir Alec Guinness). Ed era il maestro del suo giovane padawan Anakin Skywalker che poi prenderà la deriva del lato oscuro per trasformarsi in Darth Vader.

