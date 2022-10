Buon compleanno Roberto Benigni, l'eterno Pinocchio compie 70 anni

Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:09

Oggi 27 ottobre raggiunge il traguardo dei 70 anni Roberto Benigni. Il grande attore e regista, figlio di contadini, ultimo di quattro figli dall'amore dei genitori Luigi e Isolina, nato a Manciano La Misericordia nell'aretino, è cresciuto a Prato ed è diventato una star mondiale. Compie 70 anni ma non li dimostra, non li sente e li lascia volentieri nell'oblio. Perché Roberto (come lo chiamò trionfante Sophia Loren la sera dell'acclamazione agli Oscar nel 1999) è una maschera della commedia dell'arte dietro cui si nasconde un uomo timido e sorridente, un Pinocchio sempreverde che conserva la saggezza contadina dell'artista che lo ha scolpito, Geppetto.