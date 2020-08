Cinema e teatro, «Ponza delle Meraviglie» 2020: ecco tutti gli eventi in programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un programma pieno di eventi interessanti quello di "delle Meraviglie" 2020, la rassegna di Cinema e Teatro promossa dalla Regionee dal Comune di Ponza,a cura di Acts Theater Produzioni Artistiche.Il Comune di Ponza ha scelto di avvalersi della collaborazione organizzativa e artistica dell’Associazione culturale Top Spin,che svolge da più di venti anni attività culturali e di produzione di spettacoli, opere cinematografiche strettamente connesse alla valorizzazione del territorio e della Storia di Ponza. Francesco Maria Cordella, direttore artistico, è legato al territorio da un amore profondo e simbiotico che gli ha permesso di vivere Ponza come una costante fonte di ispirazione personale e artistica. E da artista, ha ampliato e restituito tutte le emozioni che questa terra è in grado di attivare. Il percorso di Acts negli ultimi otto anni è stato costellato di creazioni che hanno rappresentato degli autentici atti d' amore verso Ponza. Quest'anno, Cordella ha deciso di presentare una sorta di antologia dei progetti realizzati. In aggiunta, verrà proposta una novità assoluta, il mediometraggio "Confinati a Ponza, scritto e diretto da Francesco Maria Cordella, proiettao per la prima volta a Ponza. Si comincerà con il Cinema , con i due cortometraggi girati interamente a Ponza ,aventi come soggetto la storia declinata nel Mito e nella Contemporaneità. Si proseguirà con tre lavori teatrali anch’essi aventi come denominatore comune la Storia e la Leggenda che ammanta l’isola Eea. Di seguito, le schede riassuntive dei singoli eventi,le date delle rappresentazioni e le locations in cui verranno rappresentati.Medio metraggio scritto e diretto da Francesco Maria Cordella con Debora Caprioglio, Peppino Mazzotta, Bruno Torrisi, Antonella Piccolo, Carmen di Marzo, Francesco Dainotti, Francesco Saponaro, Francesco Maria Cordella, e con la partecipazione amichevole di Silverio “Coco’” Scotti. Prodotto dalla Gekon productions e da Actstheater produzioni artistiche con il contributo del Nuovo Imaie e del Comune di Ponza, tratto dall'omonimo testo teatrale di Alberto Gentili. Tutto il film è stato girato a Ponza. E' la storia di una grande e tormentata amicizia tra due uomini che hanno fatto la Storia d’Italia: Pietro Nenni e Benito Mussolini. Entrambi approdano a Ponza non da uomini liberi. Il primo è un prigioniero del Fascismo il secondo è, suo malgrado, un prigioniero del Re Vittorio Emanuele. La vicenda si sviluppa in un appassionante intreccio tra verità storica e fiction, e sfocia in un finale di forte impatto emotivo. Vincitore al festival di Montecarlo short film fest 2019 e della lezione speciale alla 21 edizione “Terra di Siena” 2018. Sarà proiettato per la prima volta a Ponza. Prima e dopo la proiezione , tavola rotonda con regista, attori e Debora Caprioglio ospiti d’onore.Spettacolo interattivo, scritto e diretto da Francesco Maria Cordella con Irma Ciaramella e Francesco Maria Cordella. Ulisse nel tentativo di sfuggire alla Maga Circe è precipitato nelle viscere di Ponza, ed è rimasto imprigionato per millenni.Opera in versi di Gino Usai Mise-en-espace di Francesco Maria Cordella con Irma Ciaramella Per un tragico equivoco, Telegono, figlio di Circe, uccide Ulisse e ne riporta le spoglie a Ponza. Sposa Penelope con cui concepisce Italo, il progenitore della stirpe italica.prima rappresentazione assoluta LA BATTAGLIA DI PONZA Spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Francesco Maria Cordella Ponza e il suo mare sono stati teatro di una delle battaglie navali più crudeli e sanguinose che mai siano state combattute.Una battaglia che ha visto un Italiano, dotato di straordinario coraggio e astuzia,sconfiggere la flotta spagnola e catturare il Re, pur avendo a disposizione solo 12 galee e 2400 armati, contrapposti all’imponente flotta spagnola comandata dal re Alfonso d’Aragona che disponeva di 31 navi da guerra su cui erano imbarcati oltre 6.000 uomini.Medio metraggio scritto da Francesco Maria Cordella ,diretto da Stefano Canzio prodotto da Cannizzo productions con la collaborazione del NuovoImaie.Interpreti :Caterina Murino,Alfonso Postiglione,Filippo D’Alessio,Sergio Leone,Fabrizio Martorelli,Luigi Russo,Stefano Onofri,Carmed di Marzo,Silverio Scotti,Francesco Maria Cordella e l’amichevole partecipazioni di chef Oreste Romagnolo Il cortometraggio racconta la storia d'amore di una coppia napoletana sui generis: lui è un professore di musica molto appassionato di storia, lei una ragazza a dir poco “verace”. Dopo una lite in perfetto stile da commedia italiana, la vicenda evolve in maniera misteriosa e onirica quando il professore si reca a visitare le grotte di Pilato..., mai come ora, avverte la necessità di dissipare la paura fronteggiandola attraverso l’esercizio dell’Arte teatrale e cinematografica,rimettendo al centro del villaggio l’essere umano, la sua umanità e il suo “essere sociale” ,accogliendo e rinnovando il contatto con se stessi e con l’altro, nel rispetto delle regole dettate dal distanziamento fisico.Gli appuntamenti: 27 agosto CINEMA “ CONFINATI A PONZA” Piazzale della Chiesa al porto ore 22.30CINEMA “ ECCE PONZIO” Piazzale della Chiesa a Le Forna ore 21.30TEATRO “ TELEGONO” Piazzale della Chiesa a Le Forna ore 21.30TEATRO “ ULISSE RITROVATO” Piazzale della chiesa al Porto ore 21.30TEATRO “L’UOMO CHE CATTURO’ DUE RE” Piazzale della Chiesa del Porto ore 21.30