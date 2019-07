Morto Rutger Hauer, l'attore olandese aveva 75 anni. Fu il replicante di Blade Runner

Morto Rutger Hauer, l'attore olandese che impersonò il replicante di Blade Runner, film con Harrison Ford. Rutger Hauer aveva 75 anni. La conferma viene dall'agente Steve Kenis che ha detto che l'attore è morto il 19 nella sua casa olandese. I funerali di Rutger Hauer si sono già svolti oggi.

Rutger Hauer, tra gli altri molteplici ruoli interpretati nella sua lunga carriera di attore, diede il volto al replicante Roy Batty in Blade Runner, e divenne celebre la sua frase nel film: «Io ne ho viste cose, che voi umani non potreste immaginarvi».

Rutger Hauer si è spento nella sua casa nei Paesi Bassi il 19 luglio dopo una breve malattia. Oggi sono stati celebrati i funerali.

