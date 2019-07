Morto Rutger Hauer. La frase cult in Blade Runner: «Io ne ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi...»

Morto Rutger Hauer. L'attore olandese divenne famoso recitando con Harrison Ford nel film cult di fantascenza Blade Runner. Celeberrima divenne la sua ultima frase nel film, prima di spegnersi come replicante: «Io ne ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire». Rutger Hauer aveva 75 anni. I funerali di Rutger Hauer si sono già svolti oggi.

Morto Rutger Hauer, l'attore olandese aveva 75 anni. Fu il replicante di Blade Runner

Rutger Hauer si è spento nella sua casa nei Paesi Bassi il 19 luglio dopo una breve malattia. Oggi sono stati celebrati i funerali.





Another great character actor gone. Roy Batty will forever be one of my favorite on screen characters. RIP, Rutger Hauer. pic.twitter.com/ut3pVvNsnd — Hadley Alley (@The_Mad_Hadder) July 24, 2019

