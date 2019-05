© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uscirà in Italia, kolossal fantascientifico diretto da Roland Emmerich, regista tedesco noto per aver firmato blockbuster di successo in tutto il mondo come. Lucisano Media Group da Cannes annuncia di avere acquisito i diritti per l’Italia. “Moonfall” è un progetto da 150 milioni di dollari - il budget più alto tra i film in vendita al mercato del Festival di Cannes 2019 - e si muoverà sulla scia di “Independence Day” e “2012”, come ha dichiarato lo stesso regista, rivelando che il film racconterà la missione impossibile di un manipolo di eroi chiamati a salvare l’umanità quando la luna uscendo dalla propria orbita minaccerà di distruggere la terra.Una nuova spettacolare epopea fantascientifica speziata di umorismo e arguzia che, come ha sottolineato Emmerich, nasce dal fascino che la Luna - «l’oggetto più strano che esista» - esercita su di lui. Il film sarà prodotto dalla Centropolis Entertainment di Roland ed Ute Emmerich, i cui film ad oggi hanno incassato più di 4 miliardi di dollari nel mondo, ed è stato scritto e sviluppato dallo stesso Emmerich con Harald Kloser e da Spenser Cohen. «L’acquisizione di Moonfall rappresenta un ulteriore passo verso la crescita delle attività di distribuzione del Gruppo, a cui avevamo dato un impulso importante già lo scorso anno, qui a Cannes, rilevando i diritti di “Midway”, un altro kolossal firmato da Roland Emmerich in uscita nei prossimi mesi, da cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni», ha commentato Federica Lucisano, Amministratore Delegato di Lucisano Media Group.