Il Regno Unito censura Mary Poppins: i minori ora possono vederlo solo in presenza di adulti

Mercoledì 28 Febbraio 2024, 07:45

La British Board of Film Classification (BBFC) ha stabilito che il film Mary Poppins, per i minori al di sotto dei 15 anni, deve essere visto solo in compagnia di un adulto. Una decisione che segue il solco del politically correct e che già scatena polemiche, soprattutto considerando che il film di Robert Stevenson – del 1964 – vanta ben 60 anni. Secondo il Daily Mail, la recente decisione di passare la pellicola da U (adatta a tutti) a PG dipende dall’uso di linguaggio discriminatorio nei dialoghi. Sotto accusa alcuni termini usati per descrivere i Khoikhoi, tra i primi abitanti dell’Africa meridionale. Più nel dettaglio, è l’Ammiraglio Boom a usare la parola discriminante (Hottentot), usata solitamente in modo offensivo dai coloni olandesi. La classificazione PG avrà conseguenze solo sulla versione cinematografica del film, mentre la Home Version resta U. Foto: Kikapress/Musica: Korben



Martin Scorsese a ‘Che Tempo Che fa’: che cosa ha raccontato su ‘Killers of the Flower Moon’