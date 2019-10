Luisa Ranieri e Lino Guanciale sono i vincitori rispettivamente come migliore attrice e migliore attore della 31ma edizione di Fano International Film Festival, rassegna di corti che si svolge nella città marchigiana dal 15 al 19 ottobre. L’attrice napoletana, moglie di Luca Zingaretti, è la protagonista del cortometraggio L’affitto (durata 7’, 2018) del regista Antonio Miorin, storia drammatica di una coppia nel bene e nel male, mentre Lino Guanciale è l’interprete di Pepitàs (durata 8’, 2018) per la regia dell’attore Alessandro Sampaoli. La cerimonia di premiazione dei corti italiani e stranieri vincitori del Fano Internationale Film Festival è in programma a Fano al cinema Politeama sabato 19 ottobre alle 20:45. © RIPRODUZIONE RISERVATA