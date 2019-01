Le prime immagini di "Gloria Bell", con Julianne Moore e John Turturro

“Gloria Bell” di Sebastián Lelio arriverà nelle sale italiane il 7 marzo 2019 distribuito da Cinema di Valerio De Paolis. Diretto dal regista Sebastián Lelio, Premio Oscar per “Una donna fantastica”, e con protagonista l’inimitabile Julianne Moore affiancata da John Turturro, il film offre un ritratto femminile di stupefacente onestà e sensibilità, impreziosito da interpreti straordinari.

Al centro della vicenda Gloria (Julianne Moore), splendida cinquantenne che vive a Los Angeles. Gloria ama i suoi figli, ormai adulti, ma non è solo una madre e una nonna attenta. Ama ballare nei club per single e, tra un amante e l’altro, non smette di credere all’amore.

Proprio sulla pista da ballo incontra Arnold (John Turturro), recentemente divorziato: tra i due nasce una passione travolgente che gli farà riscoprire una felicità quasi dimenticata. La sua ex moglie e le figlie, ormai adulte, però, hanno su di lui una presa nociva: il suo cellulare squilla incessantemente e lui non sembra sapersi staccare dal passato.

Attingendo straordinaria energia dal suo nuovo cast e dalle nuove location, Lelio segue Gloria mentre naviga in questa storia d'amore e capisce cosa vuole veramente. E se per il personaggio di Turturro sentiamo una grande simpatia, è quello della Moore che è una vera rivelazione: pur mantenendo la sua grinta e il costante bisogno degli altri, scopre quanto possa essere importante ballare da sola.

Ultimo aggiornamento: 13:26

