Il nuovo film di Jean-Luc Godard “Le livre d'image” apre il programma di cinema della Fondazione Prada il 5 gennaio

Ricco programma cinematografico a gennaio per la Fondazione Prada a Milano. Per i film della sezione Indagine (prime visioni e film non ancora distribuiti in Italia), sabato 5 e 12 gennaio sarà proposto il nuovo film di Jean-Luc Godard

Le livre d'image

(Svizzera, Francia, 2018). La pellicola, in concorso al Festival di Cannes 2018, è stata premiata con la Special Palme d’Or. Sabato 19 e 26 gennaio sarà proiettato

At Eternity's Gate

(Sulla soglia dell'eternità - Stati Uniti, Svizzera, Francia, Regno Unito, Irlanda, 2018) di Julian Schnabel. Con questo film il regista non ha voluto realizzare una biografia fedele di Vincent Van Gogh, ma ha filmato scene ispirate ai suoi famosi dipinti, eventi della sua vita realmente accaduti, dicerie e situazioni di pura fantasia. Grazie all’interpretazione in questo film Willem Dafoe è stato premiato con la Coppa Volpi come miglior attore alla 75a Mostra del Cinema di Venezia.



Per la sezione Origine saranno presentati domenica 20 e 27 gennaio due film in dialogo tra loro:

Suspiria

(Italia, 1977) di Dario Argento e

Arcana

(Italia, 1972) di Giulio Questi. Il capolavoro di Dario Argento, liberamente ispirato dal romanzo Suspiria De Profundis di Thomas de Quincey, sarà presentato nel recente “restauro definitivo”.

Arcana

è considerato uno dei film dal destino maledetto, data la sua diffusione molto limitata a causa del fallimento del suo distributore. La copia proiettata al Cinema della Fondazione Prada è una ristampa 35mm della versione integrale a partire dal negativo originale realizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.



Prosegue fino al 15 febbraio “Soggettiva Luc Tuymans”, una rassegna organizzata in collaborazione con Cinematek - Royal Belgian Film Archive di Bruxelles e ideata dall’artista Luc Tuymans, curatore della mostra “Sanguine. Luc Tuymans on Baroque”, in corso nella sede di Milano fino al 25 febbraio 2019. La selezione di Tuymans include nove lungometraggi e sette cortometraggi. L'artista ha scelto le pellicole che hanno marcato la sua formazione intellettuale e artistica al momento della loro uscita in sala e che ritiene cruciali anche per le generazioni più giovani per “l’intelligenza fisica”, “gli elementi psicologici e pittorici” e la modernità che le caratterizza. I film prescelti si focalizzano su temi universali come il potere, la vendetta e l’avarizia.

