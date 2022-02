Giovedì 24 Febbraio 2022, 16:49

«Ci vuole coraggio a lasciare una serie che ha ancora un livello di qualità così alto. Eppure, proprio per questo, siamo convinti che sia la decisione migliore. È un segno di rispetto per il nostro pubblico e per i nostri fan, che negli anni ci hanno regalato affetto e supporto. Sarà difficile lasciarci, ma è arrivato il momento». Così l’attrice britannica Jodie Comer, la killer Villanelle di Killing Eve (un Golden Globe nel 2018 e tre BAFTA nel 2019) ha voluto dare addio alla serie che le ha consegnato, oltre a un Emmy, la popolarità internazionale che recentemente l’ha lanciata anche al cinema (era in The Last Duel di Ridley Scott).

Da lunedì 28 febbraio Killing Eve su TimVision

Disponibile da lunedì prossimo in esclusiva su TimVision (dove è possibile recuperare anche le tre stagioni precedenti), a poche ore dalla messa in onda negli USA, la quarta e ultima stagione della serie spy-thriller Killing Eve prevede otto nuovi episodi, nei quali l’ex agente dell’MI5 Eve Polastri (Sandra Oh) e la killer sociopatica Villanelle, dopo essersi quasi uccise e aver rinnegato ciascuna la propria identità, arrivano alla resa dei conti.

«All'inizio della quarta stagione Villanelle si trova in una chiesa, dove sta cercando di ritrovare sé stessa – racconta Comer - Alla fine della terza stagione ha smesso di lavorare per i Dodici e ora vuole ritrovare la libertà. Vuole provare a fare la brava, diciamo. In questa stagione scopriremo se ne sia capace per davvero». Quanto alla detective Eve, per l’attrice canadese Sandra Oh «anche lei è cambiata. Soprattutto nell’atteggiamento. Non ha più paura, ha preso consapevolezza di sé ed è pronta all’azione. Ogni stagione ha un suo tono, un sapore diverso. Nella prima Eve impattava contro l'energia di Villanelle. Nella seconda stagione la temeva, nella terza la evitava. In questa stagione la incontra, la affronta, la integra».

La serie Killing Eve è tratta dal romanzo Codename Villanelle

Tratta dal romanzo Codename Villanelle di Luke Jenning, e ideata da Phoebe Waller-Bridge (la stessa showrunnner di Fleabag), Killing Eve 4 è scritta dalla showrunner di Sex Education Laura Neal, che ha raccolto il testimone da Phoebe Waller-Bridge (stagione 1), Emerald Fennell (stagione 2) e Suzanne Heathcote (stagione 3). Nel cast anche Fiona Shaw, nei panni di Carolyn, agente segreta russa, «di cui esploreremo un nuovo lato del carattere – racconta Oh – scopriremo chi sia veramente e da che parte stia: penso che sia uno sviluppo molto interessante della storia. Arriveranno anche nuovi personaggi, come Pam (l’attrice Anjana Vasan, ndr) e Yusef (Robert Gilbert, ndr), e torneranno vecchi volti familiari. Ci auguriamo di aver concluso la stagione senza deludere le aspettative dei fan».