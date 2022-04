Jude Law per Animali Fantastici - I Segreti di Silente: «Quando devi trovare la tua strada»

Martedì 12 Aprile 2022, 13:36

Jude Law torna nei panni del Prof. Silente, mentore e guida per Harry Potter nella saga cult letteraria e cinematografica. In Animali Fantastici invece, filone cinematografico che racconta le vicende antecedenti, Silente è ancora un uomo che deve trovare la sua strada, pur essendo consapevole delle sue capacità. Legato ancora a una storia del passato (quella con il potente mago Grindelwald), dovrà farsi carico della responsabilità più grande, porre rimedio alla minaccia che il suo ex compagno è diventata per il mondo dei maghi e per quello dei babbani.

Animali fantastici - I segreti di Silente invade Castel Sant’Angelo

Animali Fantastici - I Segreti di Silente arriva in sala dal 13 aprile, distribuito da Warner Bros. Il film presenta un cast che include il premio Oscar Eddie Redmayne ("La teoria del tutto"), il due volte candidato all'Oscar Jude Law ("Ritorno a Cold Mountain", "Il talento di Mr. Ripley"), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci, Valerie Pachner, e Mads Mikkelsen.



(Servizio a cura di Eva Carducci)