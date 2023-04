"Io e mio fratello", i trentenni di oggi al centro di una commedia romantica

Avere trent’anni oggi in Calabria. La regione che troppo spesso ospita storie di criminalità fa ora da sfondo a una commedia romantica: ”Io e mio fratello”, diretta da Luca Lucini (dal 21 aprile su Prime Video), una produzione 302 Original Content, Pepito Produzioni e Vision Distribution, protagonisti Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro a cui si aggiungono Paola Lavini, Ninni Bruschetta, Marco Leonardi, Nino Frassica, Lunetta Savino, Teresa Mannino, Claudio Colica.. Al centro della storia c’è Sofia (Tantucci), inquieta e sciupafemmine, pecora nera della famiglia anche per il suo orientamento sessuale. Nata in Calabria, vive da anni a Milano con il coinquilino aspirante rapper (Colica) senza portare a termine alcun tipo di studi, arrangiandosi tra mille lavoretti e bruciando una conquista dietro l’altra. Quando apprende che il suo ex amore, la bellissima Michela, sta per sposare il suo detestato fratello Mauro titolare dell’azienda vinicola di famiglia, Sofia si precipita al paese natìo per riprendersi la donna della sua vita. Ma in un crescendo di eventi, scoperte e sorprese, le cose non andranno come programmato.«Quando ho letto il soggetto del film», spiega Lucini, «sono stato felicemente colpito e ho intravvisto la possibilità si raccontare una una generazione che per certi versi non ha precedenti, cresciuta con una costante connessione con tutto e con tutti, con mille opportunità e risorse e forse proprio per questo portata a sbagliare scelte, ad avere dubbi, a non capire chi è e, soprattutto, chi vuole diventare». ”Io e mio fratello”, aggiunge, ”è un film che guarda ai cambiamenti della società, posando lo sguardo sulla contemporaneità”.Il film parla di amori passati e ritrovati, amicizia, famiglia, fratellanza. ”Ma anche di sesso, valori, sogni”, spiega il regista, classe 1967, che ha all’attivo successi come ”L'uomo perfetto”, ”Oggi sposi”, ”Nemiche per la pelle” e ”Come diventare grandi nonostante i genitori”. Denise Tantucci, 26 anni (”Braccialetti rossi”, ”Tre piani”) afferma di essersi riconosciuta nel suo personaggio: ”Sofia ha un rapporto con la famiglia simile al mio”, rivela, ”anch’io sono andata via di casa presto ma proprio come lei alla fine ho ricucito i rapporti”. Teresa Mannino interpreta Zia Tecla che cerca ragazzi giovani sulle app di incontri: ”E’ una donna libera che se ne infischia del giudizio degli altri. Un po’ mi somiglia”.