Mercoledì 22 Marzo 2023, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 21:17

Ciao amore, ciao. Parole e melodia che si respiravano con l’aria, l’altra sera. Complici, non a caso, le canzoni leggendarie di Luigi Tenco che hanno chiamato a raccolta tante celebrità della musica della scena romana, tra nuovissime generazioni e “professori”. Tutti amici di chitarra, buon vino e cuore, nella cornice un po’ vintage un po’ rétro dello locale storico di via Crescenzio.

L’occasione è la presentazione del poemetto “Non si vedeva il fiorito” dello scrittore e poeta Michele Caccamo, edito da Castelvecchi, nello stesso giorno del compleanno di Tenco che avrebbe compiuto 85 anni. Festa anche in famiglia, però, visto che a spegnere le candeline, 34, è stato anche Cristiano Caccamo, il figlio attore di Michele. Compleanno non da poco, allora.

Corso a salutare il papà, il bel Cristiano ha richiamato legioni di fan. E lui, baschetto alla francese, completo casual chic (sembrava uscito dalle pagine di una rivista di moda) si è concesso ai flash, da buon divo tra fiction (l’esordio con Don Matteo), film e programmi cult come l’ultima edizione di ”Lol” in cui ha svelato tutto il suo lato comico. Tanti appassionati hanno applaudito il parterre di cantautori che si è conteso amabilmente il palcoscenico, in un un’atmosfera conviviale, persino intima.

A “dirigere” la scaletta delle performance, lo scrittore Yari Selvetella. Ecco i giovanissimi Barreca e Setak, che tra brindisi e battute, si sono esibiti interpretando brani icona di Tenco, da “Ciao amore, ciao” a “Mi sono innamorato di te”. Chitarra alla mano e calici di vino, tutti hanno rivissuto a modo loro i versi più famosi. Bungaro ha eseguito “Vedrai Vedrai”. Neri Marcorè ha intonato “Giornali femminili” per poi strappare fior di risate con un piccolo momento da one man show.

In collegamento a sorpresa persino Claudio Baglioni, reduce dal premio Tenco alla Carriera 2022: «Luigi Tenco continua ad essere un cantautore di straordinaria attualità - ha dichiarato - e lo dimostra il fatto che a 56 anni dopo la sua morte siamo ancora qui a cantare le sue canzoni». Protagonisti, ancora, Mimmo Locasciulli, Mariella Nava con Grazia Di Michele, Edoardo De Angelis, autore della leggendaria “Lella”, Mauro Ermanno Giovanardi, cantante dei La Crus. Tra gli amici accorsi, Maria Rosaria Omaggio, Lucia Borsellino, figlia del giudice Paolo, l’attrice Ania Pieroni. Reading d’autore con la scrittrice Gloria Vocaturo. Tenco avrebbe gradito.