"I migliori giorni", all'Uci Cinemas di Parco Leonardo la proiezione speciale in compagnia del cast: in sala Massimiliano Bruno, Valentina Lodovini e Stefano Fresi

Appuntamento lunedì, 2 Gennaio 2023 alle ore 19:50, per la proiezione con cast de "I migliori giorni" all'Uci Cinemas di Parco Leonardo. Ad accogliere il regista del film Massimiliano Bruno, accompagnato dall’attrice Valentina Lodovini e l’attore Stefano Fresi, sarà il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone insieme alla direttrice dell’Uci Cinemas di Parco Leonardo Viviana Bellacicco.

Per la gioia dei tanti fan, sarà nuovamente possibile vedere la proiezione speciale. Centralini in tilt per L’Uci Cinemas ed il centro commerciale Leonardo di Fiumicino, non appena lanciata la notizia dell’arrivo del cast del film commedia.

Molti i colleghi Vip invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone che non perderanno l’occasione per salutare gli amici interpreti del film.

Poltrone confermate per: Carrillo Alessandra attrice, D’Errico Valter attore/produttore, Alongi Salvatore produttore, Serra Elodie attrice, Stilo Sabina conduttrice tv Rai, De Sousa Maria attrice/modella, Elia Antonella attrice, Delle Piane Pietro attore, Morabito Manuela attrice, Cavalcanti Claudia attrice, Di Virgilio Fabiana conduttrice tv, Toffoli Nico attore, Petrozzi Simona Pres.Terziario Donna Confcommercio, Benedetti Giada attrice, Saltamartini Silvia, Curti Gianluca produttore, Leone Giancarlo giornalista ,Cicerchia Cristina, Brestolli Sara ufficio stampa, Salvucci Antonella attrice, Squizzato Silvia giornalista Tg2 Rai, Spizzichino Raffaella ufficio stampa ,Duma Andreea modella, Metalli Leonardo giornalista TG1 Rai, Golia Carmen conduttrice tv, Pacchiarotti Piero Pres.International Tour Film Festival, Cardinale Francesca Luce attrice, Giorgio Amato regista, Irene Mandelli, Giulia Gualano attrice.