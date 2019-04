Guava Island, arriva su Amazon il film di Donald Glover con Rihanna

Girato in quattro settimane a Cuba e tenuto segreto fino al week-end, il nuovo film del poliedrico(nella foto) e del regista Hiro Murai ha debuttato venerdì notte su Amazon:è una favola di 54 minuti in cui Glover e un cast di eccezione -, Letizia Wright di "Black Panther" e Nonso Anozie del "Trono di Spade" - danno seguito ai loro progetti comuni, la serie premio Emmy "Atlanta" e il video musicale premio Grammy "This is America" che Donald, attore, scrittore, comico, producer, regista, Dj incluso due anni fa da Time nella top ten delle persone più influenti del mondo, ha girato firmandosi col nome del suo alter ego musicale Childish Gambino.Presentato in anteprima venerdì sera al festival di Coachella, per 18 ore in streaming gratuito e poi da lunedì protetto dal paywall dell'abbonamento Amazon Prime, il film racconta la storia di Deni, un musicista che crede nel potere unificante della musica per i cittadini della sua piccola e povera isola. Deni (Glover) promette alla sua ragazza Kofi (Rihanna) che scriverà una canzone bella almeno quanto lei. «Nessuna canzone è così bella», si sente rispondere. Il film, ispirato dal noir brasiliano di Fernando Meirelles "City of God" e da "Purple Rain" di Prince e definito da Vanity Fair «un thriller tropicale», si apre con una sequenza animata in cui Kofi, ancora bambina, racconta la fiaba di quando Dio creò Guava e un prezioso baco da seta, un «paradiso in terra» fino a quando «la famiglia Red prese il controllo della seta e il paradiso fu perduto».Red Cargo, il boss dell'isola (Nonso Anozie) cerca di impedire a Deni di mettere in piedi un festival musicale notturno: impedirebbe agli spettatori di tornare in tempo a lavorare l'indomani in fabbrica - ma la vera attrazione sta nella chemistry tra il 35enne Glover (al suo attivo la serie "Community", più ruoli in "The Martian" , "Spider-Man: Homecoming" e il giovane Lando Calrissian in "Solo: A Star Wars Story") e la 31enne Rihanna (che non canta una nota) e nei remix di alcune delle più importanti canzoni recenti come "Saturday", "Summertine Magic" e "This is America". Amazon ha comprato quasi a scatola chiusa: quando Glover ha avvicinato il colosso in streaming non aveva ancora la sceneggiatura.