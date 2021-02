“Mr. and Mrs. Smith”, il film diventa una serie Amazon con protagonisti Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge

Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge si stanno unendo per una serie Amazon dal titolo Mr. & Mrs. Smith. Anche se La star di Atlanta ha preso in giro la serie, in arrivo su Amazon nel 2022, nella sua storia su Instagram venerdì scorso.

Il progetto, un reboot del film New Regency del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, è stato in lavorazione da mesi e nasce dall’accordo generale del creatore di Fleabag con Amazon.

Waller-Bridge e Glover creeranno e reciteranno nella serie insieme a Francesca Sloane (Atlanta, Fargo) - che è nata da un accordo generale con Amazon - ed anche associata come co-creatrice e fungerà da showrunner. Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency saranno anche i produttori esecutivi, così come Jenny Robins di Wells Street Films.

La nuova versione di Mr. & Mrs. Smith segna una collaborazione tra i vincitori dell’Emmy Glover e Waller-Bridge che hanno entrambi una storia di creazione e recitazione nel proprio settore. Glover, che ha siglato un accordo globale e ha attirato l’interesse di punti vendita tra cui Amazon, continua ad avere Atlanta in lavorazione per FX. La serie segna il seguito di Waller-Bridge al Fleabag vincitore di un Emmy di Amazon.

L’originale Mr. & Mrs. Smith ha incassato 487 milioni di dollari in tutto il mondo quando è uscito nel 2005. La chiave per fare i reboot è coinvolgere i produttori originali, come nel caso di New Regency.

Il capo di Amazon Studios, Jennifer Salke, ha dichiarato: «Parliamo del dream team! Donald e Phoebe sono due dei creatori e degli artisti più talentuosi al mondo. È davvero un sogno per noi, come lo sarà per il nostro pubblico globale, avere queste due forze della natura che collaborano insieme come un potente team creativo. Mr. and Mrs. Smith è una proprietà iconica e non vediamo l’ora di vedere come Donald, Phoebe e Francesca la faranno propria. Siamo entusiasti di lavorare con loro e con partner così straordinari alla New Regency.

