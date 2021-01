Arriverà prossimamente al cinema l’epico scontro tra Titani nell'atteso Godzilla Vs. Kong, un film standalone (vale a dire che può essere visto tranquillamente senza aver necessariamente guardato i capitoli precedenti) che si inserisce all’interno di una serie cinematografica, quella del MonsterVerse, prodotta dalla Legendary Entertaiment e co-prodotta dalla Warner Bros. Il primo film del MonsterVerse è stato il reboot di Godzilla (nel 2014), seguito poi da Kong: Skull Island (2017), con l’introduzione di King Kong nel franchise, portato avanti poi da Godzilla: King of the Monsters nel 2019, e che culminerà quest’anno nello scontro tra titani in Godzilla vs. Kong, come preannuncia il trailer che è stato appena rilasciato a livello mondiale.

Due re dell’intrattenimento a confronto. Godzilla, o meglio Gojira, il neologismo sincratico utilizzato in Giappone per identificare il mostro metà balena (kujira), metà gorilla (gorira), è uno dei pilastri della cultura giapponese, re dei Kaiju (i mostri che dagli anni ’50 popolano i racconti del Sol Levante) e ambasciatore nipponico nel cinema internazionale, venerato come un Dio. Nato cinematograficamente nel 1954 dalla TOHO Company, nel 2015 viene riconosciuto ufficialmente come delegato del turismo, con tanto di fascia e statua celebrativa che lo ritrae all’interno del Cinema di Shinjuku, e che ospita anche la testa del Titano, alta 52 metri, che veglia con sguardo minaccioso su uno dei quartieri più pop di Tokyo. King Kong è invece uno dei mostri cinematografici più celebri, la cui storia, a partire dal 1933, è stata raccontata in modi molto diversi, raffigurandolo inizialmente come belva furiosa fino a tragico antieroe. All’interno del MonsterVerse lo incontriamo per la prima volta in Kong: Skull Island, ambientato negli anni ’70.

Una versione più giovane, e fisicamente molto differente, da quella vista nel trailer del film di prossima uscita. Barba e cicatrici sono segni del tempo, sono passati infatti circa cinquant’anni dal primo incontro con il Re dell’isola del Teschio. L’umanità ha bisogno di Kong, ma non ne conosciamo le ragioni. Trasportato su una nave cargo arriva subito l’incontro scontro in mare con Godzilla che sembra essere, in questo capitolo cinematografico, ancora una volta avversario del genere umano.

In Godzilla Vs. Kong ci sono gli elementi tipici della narrazione del MonsterVerse. Il legame profondo che Kong instaura (nel film del 1933 con una donna) qui è affidato a una bambina, l’unica in grado di comunicare con lui. Due anime solitarie che trovano il proprio linguaggio che va oltre ogni differenza, segnato inoltre da un forte legame con la natura e l’ambiente. C’è l’ambientazione futurista di una città piena di luci e neon, che richiama a gran voce la Tokyo che per anni ha fatto da sfondo a questi combattimenti cinematografici. Oltre agli elementi iconografici tipici poi c’è anche una buona dose d’azione, di riferimenti pop (Kong sembra una versione mostruosa di Thor, non solo nel look anche per l’arma, un’ascia che ricorda molto lo Stormbreaker del Dio del Tuono) e di richiami a un recente passato (come la canzone utilizzata nel trailer, che ricorda a grandi linee No Shelter dei Rage Against the Machine, canzone utilizzata nel 1998 da Roland Emmerich per il suo Godzilla). Per quanto riguarda il cast “umano” invece confermata la presenza dell’ex Tarzan, l’attore Alexander Skarsgård.

Godzilla Vs. Kong si preannuncia dunque come un gran film d’intrattenimento, extra large come le dimensioni dei suoi protagonisti. Un popcorn movie tutto da gustare, possibilmente, in una grande sala cinematografica.

Ultimo aggiornamento: 18:31

