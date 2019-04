Gli omaggi a Sergio Leone, a trent'anni dalla scomparsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione del trentennale della scomparsa di Sergio Leone (30 aprile 1989), Viggo presenta uno speciale omaggio con un doppio spettacolo nelle sale dal 29 aprile al 7 maggio con la versione restaurata di “Per un pugno di dollari” e il documentario “Sergio Leone: cinema, cinema” di Carles Prats e Manel Mayol.Si comincia con Torino al Multisala Massimo dal 29 aprile per proseguire a Milano (dal 30 aprile al Cinema Beltrade) e Firenze (dal 7 maggio al Multisala Principe).L’indimenticabile capolavoro “Per un pugno di dollari” del 1964 sarà presentato nella versione restaurata da Ripley’s Films e dalla Cineteca Nazionale del CSC in collaborazione con Unidis Jolly Film e Sky Cinema. Mentre per ripercorrere la vita del grande regista, il documentario “Sergio Leone: cinema, cinema” di Carles Prats e Manel Mayol accompagnerà lo spettatore attraverso testimonianze inedite di amici e collaboratori del regista. Da Tonino Delli Colli, Sergio Donati, Ennio Morricone, a Dario Argento, Fernando Di Leo, Florestano Vancini fino a Christopher Frayling e Luca Verdone, insieme a tanti altri nomi del nostro cinema e non solo.Anche Roma, in apertura della XXV edizione de L'Isola del Cinema (13 giugno-1 settembre), renderà un omaggio al grande Maestro Sergio Leone e al suo cinema.