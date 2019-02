Giulio Brogi è morto: l'attore aveva 83 anni, divenne famoso interpretando Enea nel 1971

Giulio Brogi si è spento oggi nel tardo pomeriggio a Negrar in vento. L'attore è stato interprete in decine di film, diretto da grandi autori italiani (da Taviani, a Sorrentino nella Grande Bellezza, da Cavani a Olmi e Bellocchio) ed è stato anche un grande attore di teatro. Aveva 83 anni, era nato a Verona il 13 maggio 1935. Il pubblico lo ha visto proprio ieri sera nel Il commissario Montalbano. Divenne famoso alla platea televisiva interpretando Enea nella storica Eneide del '71 di Enea di Franco Rossi. In tv si rivedrà in 1994, la serie di Sky © RIPRODUZIONE RISERVATA