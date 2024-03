Festival degli Effetti Visivi e dell’Animazione CGI: domenica 3 marzo 2024 alla Casa del Cinema di Roma

L’Associazione Effetti Visivi e Accademia del Cinema Italiano - Premio David di Donatello vi invitano alla terza edizione del Festival degli Effetti Visivi e dell’Animazione CGI, presso la Casa del Cinema di Roma il 3 marzo 2024.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, con oltre 1000 presenze registrate nell’arco di una giornata, torna l’evento ad ingresso gratuito dedicato alla promozione della cultura dei VFX e dell’Animazione CGI, attraverso convegni, dibattiti, mostre e alla creazione di momenti di incontro tra aziende, professionisti, studenti e appassionati.

La terza edizione si arricchisce della presenza delle maggiori società internazionali - tra cui WĒTĀ Fx, ILM, Dneg, Cinesite, MPC, Trixter, Framestore - attraverso gli interventi dei loro professionisti del settore di nazionalità italiana, nonché delle più importanti società italiane, quali Rainbow, Edi, Frame by Frame, Lineamentum, Video Progetti, Alps Studio,On Air,H7-25 Studio, Proxima Milano, Blackstone, Hive Division, Kosmos Vfx, Dialogue, Margutta Studios, ILBE e Wow Tapes.

Come in ogni edizione, torna il contest AVFX STUDENT AWARD che ha ricevuto 41 opere realizzate dagli studenti provenienti da 11 scuole di formazione in Italia tra cui Rainbow Academy, Skyup Academy, Prometeo Lab e Anica Academy ETS presenti al Festival. Durante il Festival verranno trasmesse le opere inviate e, alle ore 10:00 presso la sala Cinecittà, l’organo direttivo dell’Associazione rappresentato da Franco Valenziano e Diego Viezzoli nonché il Consigliere Comunale di Roma Capitale Lorenzo Marinone, premieranno l’opera più meritevole.

Grazie alla collaborazione con le maggiori società nazionali ed internazionali è stato ideato un programma intenso e vario che si dirama tra le tre sale della Casa del Cinema con focus panel sugli effetti visivi, sull’animazione, sulla virtual production nonché sulle nuove tendenze dell’Intelligenza Artificiale con oltre 80 ospiti.

Inoltre saranno presenti i VFX Supervisor Nuccio Canino (Rainbow CGI), Andrea Gasparo (Studio H7-25), Diego Arciero, Guido Pappadà, Pierfilippo Siena (Marghutta Studios), Giuseppe Lombardi (Wow Tapes), Alessio Bertotti, Fabio Tomassetti (Blackstone), Filippo Rubino (Alps Studios), Gergely Velki (Lineamentum), Vittorio De Mitri,Alessandro Cioffi (Trixer), Marco Genovesi (MPC), Giacomo Mineo (DNEG), Alessandro Cioffi (Trixer). Ulteriori interventi su Intelligenza Artificiale, Virtual Production, Animation CGI e Workshop vedranno gli interventi di Michele Sciolette (Cinesite Group), Lorenzo LRNZ Ceccotti, Cinzia Angelini, Valentina Mazzola (Presidente di ASIFA Italia), Maria Carolina Terzi (Cartoon Italia), Massimo Germoglio, Nicholas Di Fonzo (Disguise), Niki Petrucci (On Air), Pierre D'Oncieu (Lineamentum), Francesco Gioia (Trixter), Francesco Lupo (Framestore) e Simone Nobili (Video Progetti) solo per citarne alcuni. Il programma è disponibile sul sito www.avfx.it/events-festival-2024