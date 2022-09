Lunedì 5 Settembre 2022, 16:46

Ha già calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma quest'anno Elodie lo ha calcato per la prima volta da attrice. È infatti la protagonista di 'Ti mangio il cuore' il film di Pippo Mezzapesa presentato a Venezia 79 nella sezione Orizzonti. Crediti foto: Ufficio stampa 01 Distribution, Kikapress Music: «Dreams» from Bensound.com

