“Massimo nel cuore”, San Giorgio a Cremano ricorda Troisi il 19 febbraio, giorno del suo compleanno

La sua città natale, San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, ricorda Massimo Troisi il 19 febbraio, giorno del suo compleanno. La serata intitolata

Massimo nel cuore

è in programma dalle 18.30 nella ex Fonderia Righetti in Villa Bruno nella città d'origine dell'artista che qui visse e mosse i primi passi della sua carriera. Per tenerne viva la memoria nel febbraio 2015, al piano terra di Villa Bruno, è stato aperto lo spazio

A casa di Massimo Troisi

che riproduce l'ambiente domestico nel quale visse l'attore: qui sono custoditi oggetti, mobili, arredi a lui appartenuti oltre a libri, fotografie e strumenti musicali che lasciava suonare agli amici. «La serata ad ingresso libero, giunta alla terza edizione, ci vedrà festeggiare Massimo nel giorno del suo compleanno insieme a tutti coloro che lo hanno stimato e continuano a volergli bene» dice il fratello, Luigi, presidente dell'associazione

A casa di Massimo Troisi

. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di San Giorgio a Cremano. Massimo Troisi avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 19 febbraio. Nella sua città natale cominciò a esibirsi con spettacoli di cabaret al Centro Teatro Spazio ancora oggi in attività.

