La natura contro Adamo: “L'eterna lotta” di Andrea Montuschi vince la terza edizione di Ferrara Film Corto

l cortometraggio

'eterna lotta

di Andrea Montuschi ha vinto la terza edizione di Ferrara Film Corto. Lo ha stabilito una giuria di esperti presieduta dal regista Franco Piavoli, che ha visionato 17 opere ammesse in concorso. Il premio è stato assegnato «per la poeticità dello sviluppo del racconto, l'espressività e la riuscita dell'intero impianto scenografico, fotografico e recitativo». A

Candidato n.3

di Corradino Janigro è stato attribuito il premio per la miglior sceneggiatura, a

La foresta perduta

di Niccolò Voltolini e Francesco Biscaglia è stata assegnata la targa del Comune di Ferrara per il miglior documentario. Premio per il miglior attore o attrice all'attrice Francesca Cellini del cortometraggio

Apocalypse

di Andrea Cecconati.

L'eterna lotta

è un cortometraggio che dura una dozzina di minuti. Racconta la battaglia per la difficile gestione dello spazio condiviso tra uomo e natura. Il protagonista, Adamo, interpretato da Diego Casale, ha preparato quello che considera il Panino Perfetto per la pausa bucolica perfetta in un perfetto angolo di paradiso. Lo scarta, lo mangia ed è pronto per un vero riposino doc: l'odore del verde, il caldo sole della colline, il cielo come una coperta azzurra ad appesantirgli le palpebre. Ma lì, in quello scenario ideale la felicità di Adamo deve fare in conti con un imprevisto. La natura ha i suoi inquilini, alcuni visibili, altri meno. Inizierà una lotta per controllare uno spazio conteso, una lotta in cui l'uomo metterà in campo le sue risorse, l'intelligenza, la capacità di distruggere, e la natura non mancherà di sembrare spietata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“L