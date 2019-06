“Bulli e pupe - Storia sentimentale degli anni cinquanta” lunedì 24 al cinema Farnese con l'autrice Chiara Ronchini

Dopo il successo di

Nessuno ci può giudicare

, il documentario-rivelazione del Torino Film Festival 2016, Steve Della Casa e Chiara Ronchini tornano in sodalizio per raccontare uno spaccato storico del Paese in un intreccio di memoria popolare e colta, di archivio e cinema. Applaudito all’ultimo Torino Film Festival,

Bulli e pupe – Storia sentimentale degli anni cinquanta

, prodotto da Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Titanus, è il racconto del Paese dalle macerie del secondo dopoguerra all’alba del 1960 e del boom. Ora il film è in tour nelle sale d’Italia e arriva a Roma con una proiezione evento alla presenza di Chiara Ronchini lunedì 24 giugno alle 20.15 al Cinema Farnese.



La ricostruzione, la nascita delle grandi città, la migrazione interna e all’estero, la ricerca di lavoro e di casa, i sogni, il cinema e la sua illusione, la scoperta del tempo libero, la protesta, l’alienazione e un nuovo dibattito sessuale… Sono pezzi dell’Italia che il film ci mostra, il laboratorio di un Paese mentre rinasce, attraverso le immagini dell'Archivio storico Luce e di altri importanti fondi; i film di Risi, Germi, Castellani, Corbucci, Zurlini; le voci di intellettuali come Parise, Bianciardi, Ortese, Flaiano, Pasolini, Calvino.

