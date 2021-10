Primo ciak di “Era ora”, il nuovo film di Alessandro Aronadio sul tempo con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

Martedì 5 Ottobre 2021, 21:26

Sarà da ridere, ma anche commovente, romantica e... fuori del tempo. Cominceranno lunedì 11 ottobre le riprese del nuovo film di Alessandro Aronadio, “Era ora”, con Edoardo Leo nel ruolo di Dante e Barbara Ronchi in quello di Alice, una giovane coppia alle prese con problemi stravaganti. Dante infatti ha un bellissimo rapporto con la fidanzata Alice, ma ne ha uno pessimo con il tempo: assorbito dai mille impegni della sua vita quotidiana, arriva sempre in ritardo e ha l'impressione che la sua vita stia scorrendo troppo velocemente. Il giorno in cui compie quarant’anni quell’impressione diventa realtà e Dante si ritrova a saltare in avanti di anno in anno, senza avere più alcun controllo della sua vita. “Era Ora” è scritto da Alessandro Aronadio (46 anni, regista di “Orecchie” e di “Io c'è”) e Renato Sannio, è una co-produzione Bim Produzione, Palomar e Vision Distribution.