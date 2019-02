“Alita-Angelo della Battaglia” conquista la vetta del box office Usa, in un weekend senza grandi incassi. Il film d’azione di Robert Rodriguez con Christoph Waltz e Rosa Salazar ha portato a casa 27,8 milioni di dollari per un totale di oltre 36 milioni nella prima settimana di programmazione. Segue “The Lego Movie 2”, che ha invece guadagnato ulteriori 21 milioni per un totale nazionale di oltre 62 milioni di dollari. Sul gradino più basso del podio “Non è Romantico?”, diretto da Todd Strauss-Schulson, che ha guadagnato 14 milioni di dollari in 3444 sale. © RIPRODUZIONE RISERVATA