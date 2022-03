Il cast di The Batman: «È un film sulle nostre ombre, fragilità e tormenti»

Mercoledì 2 Marzo 2022, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 17:50

Arriva in sala dal 3 marzo, distribuito da Warner Bros. Pictures “The Batman”, diretto da Matt Reeves, con Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson con Andy Serkis e Colin Farrell e un nuovo Uomo Pipistrello: Robert Pattinson. Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman,ncutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati - Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini. Un film che gioca sulle fragilità di ognuno di noi, non solo su quelle dei supereroi. (Servizio a cura di Eva Carducci)