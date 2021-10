Stasera in tv, oggi giovedì 21 ottobre su Italia 1 «Chiedimi se sono felice»: curiosità e trama del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Giovedì 21 Ottobre 2021, 14:39

Stasera in tv, giovedì 21 ottobre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Chiedimi se sono felice» del 2000. Quarto lungometraggio diretto dal regista italiano Massimo Venier insieme al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo che sono anche i protagonisti del film. Oltre ai tre attori, tra i protagonisti anche Marina Massironi e Silvana Fallisi.

La trama

Milano. Notte. Qualcuno bussa alla porta di Giovanni. Giovanni, senza pensarci due volte, gli sbatte l’uscio in faccia. Cosa è successo? Ce lo racconta Aldo, accompagnandoci indietro nel tempo. Ritorniamo a tre anni prima. Giacomo fa il doppiatore di serial e telefilm, Aldo fa la comparsa al teatro dell'Opera, Giovanni ha il ruolo di statua vivente in un centro commerciale. I tre sono affiatati come sempre e sognano di portare a teatro una loro produzione del “Cyrano di Bergerac”. Poi entra in scena Marina. E l'amore, come un tornado, porta lo scompiglio tra Giovanni e Giacomo. Gelosie, incomprensioni, l'amicizia si sgretola e il trio si frantuma. Tocca ora ad Aldo, con l'aiuto di Marina e ricorrendo a un piccolo espediente, provare a sistemare le cose.

Curiosità

Fanno qui la loro prima apparizione cinematografica in due piccoli ruoli Ficarra e Picone, che compaiono sul grande schermo dopo sette anni di esibizioni sui palchi teatrali: Valentino Picone è il medico che dà informazioni sulla salute di Aldo a Giacomo e a Giovanni mentre Salvatore Ficarra è lo spettatore del Cyrano de Bergerac che esclama «Pirandello, sei un poeta!»

