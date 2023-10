A Io Capitano di Garrone, film candidato all'Oscar, assegnato il "Capri Humanitarian Award 2023"

Lunedì 9 Ottobre 2023, 18:29







Al film ‘Io Capitano” di Matteo Garrone è stato assegnato il "Capri Humanitarian Award 2023" premio speciale della 28esima edizione di 'Capri, Hollywood - The International Film Festival' in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio. La kermesse promossa con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e della Regione Campania ed il patrocinio dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo che ha pienamente condiviso la motivazione annunciata dall’ Istituto Capri nel mondo.

“Io capitano – sostiene il premio Oscar Bobby Moresco, chairman di “Capri, Hollywood 2023” – merita il Premio Capri Hunanitarian Award” per l’alto senso civico di un’opera sincera che promuove solidarietà e inclusione, nel rispetto degli individui e delle diversità culturali. Un film che sottolinea l’importanza della fratellanza e della sensibilità per quanti soffrono i disagi di un’area del mondo che necessita l’impegno e l’attenzione dell’umanità globale” ha concluso lo sceneggiatore e regista italoamericano nell’esecutivo del Festival di quest’anno insieme ai colleghi Jim Sheridan, Shekhar Kapur, Michael Radford con gli italiani Mimmo Calopresti, Enrico Vanzina, i premi Oscar Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta, insieme a Tony Renis (chairperson onorario) e la cantante Noa (presidente onorario).

“Sarà una nuova occasione per aprirsi col cuore ai fratelli africani a cui abbiamo già dedicato l’edizione 2016 di Capri Hollywood – aggiunge Pascal Vicedomini, fondatore e produttore del Festival che inaugura la stagione globale degli Awards – E saremo felici di accogliere con vivo affetto i protagonisti di un’opera che sta commuovendo il mondo al di là di ogni aspettativa. Siamo nel 2023 e non si capisce come l’EFA abbia ritenuto non eleggibili al voto i giovani attori Seydou Sarr e Moustapha Fall, artefici di una straordinaria perfomance che li ha lanciati verso importanti traguardi globali. Evidentemente è un regolamento da adeguare alle nuove realtà del cinema”.