Amici 19, il monologo di Vanessa Incontrada commuove tutti: «Siate prima persone, poi artisti»

Amici 19, il monologo di Vanessa Incontrada commuove tutti: «Siate sempre prima persone, poi artisti». prima di conoscere l'ultimo verdetto della classe di Amici 19 che la settimana prossima affronterà la semifinale, Maria de Filippi ha voluto affidare a Vanessa Incontrata uno spazio dedicato ai ragazzi.

Leggi anche > Amici 19, Maria de Filippi silura la maestra Celentano: «Quelle come te fanno una brutta fine»​



Un bellissimo monologo di Vanessa Incontrada a chiuso la quarta puntata di Amici 19. L'attrice ha voluto esprimere tutto il suo amore per il suo lavoro e soprattutto la sua esperienza, per ispirare i giovani che vogliono intraprendere questo mondo in un periodo così difficile e in piena emergenza coronavirus: «Abbiamo dovuto cambiare, ascoltare, fermarci e lo abbiamo fatto, ognuno a suo modo. L'unica speranza è che tutto questo che stiamo vivendo ci insegni qualcosa, a noi adulti ad apprezzare quallo che abbiamo, a voi ragazzi di soffermarvi a pensare prima di usare l'istinto. Io prima ero come voi, oggi ho 41 anni e quando mi guardo indietro vedo tutti gli errori che ho commesso, ma ho imparato tante cose. Ho imparato che il talento non è abbastanza, perchè prima dobbiamo tenere viva la voglia di imparare e di ascoltare. Noi artisti abbiamo una grande resposabilità, quella di parlare al mondo. Scegliete chi volete essere, ma dovete essere prima persone poi artisti. Non abbiate paura di esser vulnerabili, perchè una cosa che un artista non si può mai permettere è lasciare gli altri indifferenti. E' un mio consiglio, spero che le mie parole le portiate nel cuore, però ci tenevo a dirvelo. Siate forti, siamo forti ...e andrà tutto bene».

Ultimo aggiornamento: 01:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA