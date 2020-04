Giulia Molino di “Amici 19” esce con l'album “Va tutto bene”

Dopo essere arrivata in finale ad Amici 19 conquistando il pubblico a casa, che l’ha premiata posizionandola sempre al primo posto nel televoto durante la serata di venerdì 3 aprile, Giulia Molino si prepara per la nuova fase della sua carriera. Durante la finale di Amici 19, Giulia ha dimostrato ancora una volta la sua capacità interpretativa, in particolare nell’esecuzione di un brano intenso come Nietzsche, scritto dalla stessa Giulia.

Il brano, contenuto nel primo album della giovanissima cantautrice, Va tutto bene, grazie a un personalissimo flow e utilizzando sonorità che mischiano l’urban e l’hip hop, racconta la sua storia nella quale ha dovuto lottare durante l’adolescenza contro un mostro invisibile e letale, l’anoressia. L’album ha già superato i 2 milioni di stream su Spotify. © RIPRODUZIONE RISERVATA