Amici 19, la Finale: Vince Gaia Gozzi. Javier Rojas secondo. Era la favorita di questa edizione ed è arrivata fino in fondo, Gaia si aggiudica la diciannovesima edizione di Amici senza poter abbracciare nessuno, a causa delle norme di sicurezza per l'emergenza coronavirus. La cantante italo brasialiana si scioglie in un pianto commovente. A Javier va, oltre che la coppa per la categoria ballo, anche il premio della critica assegnato dalla stampa presente virtualmente.



AMICI 19, LA CRONACA DELLA FINALE

01.48 La finale di Amici 19 termina qui. Grazie per essere stati con noi.

01.35 Tornano le carte, ma sarà una finale molto sotto tono. I ragazzi non possono abbracciarsi e la de Filippi non può consegnare la coppia. Vince Gaia c he piange dalla felicità: «Grazie a tutti, grazie per avermi dato la possibilità di riprovarci»

01.30 Javier riceve la coppa per la categoria ballo. Gaia si aggiudica il premio Tim Music. Il premio della critica assegnato dai giornalisti va a Javier.

01.24 Televoto chiuso

01.16 Molto belle le esibizioni sia di Gaia che di Javier. Il ballerino è fortemente provato da tutti questi balli. La de Filippi gli chiede se vuole fermarsi e chiudere il televorto, ma Javier vuole fare ancora un altro ballo

00.49 Tornano le carte. Javier al momento è primo

00.44 La sfida finale ora è tra Gaia e Javier ed è solo e unicamente frutto del televoto

00.36 Chiuso il televoto per il ballottaggio, vince Javier. Giulia eliminata «Io sono fiera del percorso che hai fatto» le dice Maria

00.20 I giornalisti continuano a sottolineare che secondo loro Giulia non ha un'identità

00.15 Gaia accede alla finale, Javier e Giulia al ballottaggio

00.07 Tocca alla giuria decidere chi dovrà accedere subito alla finalissima

23.45 Si ferma la gara è il momento di Amici Prof. Entrano Al Bano e Romina Power vittima prescelta come sempre è Rudy Zerbi.

23.44 Chiuso televoto

23.30 Gaia sempre più vicina alla vittoria, le sue performance sovrastano quelle di Giulia

23.25 Giro di commenti per la stampa anche per Giulia, c'è anche Leggo

23.23 Dopo il bellissimo quadro preparato da Giuliano Peparini per Javier, è il turno di Giulia

23.15 “L'emozione non ha voce” è il brano portato da Gaia

23.09 Dopo un giro di opinioni con la stampa è il turno di Javier

22.51 vediamo classifica parziale: Gaia sempre al primo posto, Javier terzo, Giulia seconda

22.45 Javier è il vincitore del circuito danza

22.37 Si parte con il secondo girone. Inizia Gaia

22.33 Tutti in piedi ad applaudire tranne la Celentano, la De Filippi glielo fa notare: «non è educato, non litighiamo stasera»

22.33 Prima è Gaia, secondo Javier, terza Giulia, quarto Nicolai. Il Ballerino è eliminato

22.30 La classifica parziale del televoto vede Nicolai in fondo e a rischio eliminazione

22.54 Bellissima la sfida di canto, Gaia ha brillato particolarmente

22.19 per chiudere il girone ci sarà una comparata di canto e una di ballo

22.16 Ultimo a esibirsi è il ballerino Nicolai

22.12 E' Giulia ora a cantare. Al termine dell'esibizione giro di commenti tra i giornalisti

22.07 E' il turno di Javier

22.03 La prima a esibirsi è Gaia

21.58 Clip con i grandi artisti passati da Amici che cantano "Un senso" di Vasco, stile Verissimo.

21.56 Entra con la coppa il vincitore dello scorso anno Alberto Urso «Mi auguro che questa coppa sia il sibmbolo di un cambiamento per tutti»

21.54 Riepilogo dei premi in palio questa sera: premio di categoria del valore di 50 mila Euro e il premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19. In palio per il vincitore assoluto del talent un premio del valore di 150 mila Euro.

21.51 Per Giulia riserva questa parole: «tu hai due anime che all'apparenza possono sembrare contrastanti, ma sei semplicemente tu» e poi verso i ballerini «Chiunque di voi vinca avrà portato la danza su questo palco»

21.48 Maria mette i ragazzi al centro del palco seduti su uno sgabello. Rivolgendosi a Gaia: «Per me questa sera tu hai vinto, perchè hai vinto le tue paure»

21.45 Maria De Filippi saluta la Stampa in collegamento, c'è anche Leggo. Sono quattro i finalisti di una gara che si prevede accesissima e avvincente dove a farla da padrone sara’ il talento: le due cantautrici Gaia e Giulia e i due ballerini classici Nicolai e Javier.

21.42 Striscia la notizia è terminata.

Gaia, Giulia, Nicolai e Javier, uno solo di loro vincerà: in palio per il vincitore assoluto del talent un premio del valore di 150 mila Euro.

A decretarlo e’ Il pubblico sovrano che da casa può votare il proprio preferito attraverso sms al numero 4770001 con il codice e il nome dell’allievo.

I proventi a favore di Amici 19 ottenuti grazie al televoto saranno interamente devoluti a favore della protezione civile italiana.

Durante lo show verranno consegnati anche il premio di categoria del valore di 50 mila Euro e il premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

Le testate che votano sono: Ansa, Adnkronos e La Presse, agenzie di stampa; Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Fatto Quotidiano, Il Giornale, Il Tempo, Libero Quotidiano, Il Mattino, Il Secolo XIX, QN, Leggo e Metro, quotidiani; mentre per il web TvZap.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, Fanpage.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it, Billboard.it e AllMusicItalia.it.



In studio confermata la presenza di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi (la giuria),

di Peppe Vessicchio e Luciano Cannito (la Var)



e di Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (i professori).





