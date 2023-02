Via libera a modifiche aiuti per 240 milioni a imprese del Friuli-Venezia Giulia

BRUXELLES - La Commissione europea ha dato il via libera ad una modifica ad un regime italiano di aiuti per sostenere le imprese attive nella Regione Friuli Venezia Giulia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo comunica l'esecutivo europeo in una nota.

La modifica prevede un aumento della dotazione finanziaria di 240 milioni di euro, una proroga del regime fino al 31 dicembre 2023 e un aumento dei massimali di aiuto. La Commissione ha riscontrato che tale regime continua a essere in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo di crisi modificato il 28 ottobre 2022 per porre rimedio a un "grave turbamento" dell'economia di uno Stato membro a seguito della guerra in Ucraina.