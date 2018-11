Tria, Governo Italia forte, chi attacca è in difficoltà

BRUXELLES - "Non vedo pregiudizi anti-italiani ma sulle politiche economiche vedo posizioni di altri Paesi molto rigide", però "bisogna considerare che è un periodo elettorale per tutti i Paesi e molti di loro hanno difficoltà politiche interne molto forti mentre in fondo il Governo italiano ha un largo consenso": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria al termine dell'Eurogruppo.

"Il deficit adottato può piacere o no, negli ultimi dieci anni solo l'anno in corso l'Italia avuto un deficit minore del 2,4%, è uno dei più bassi della storia italiana, la Francia ha sempre avuto un deficit più alto", ha ricordato inoltre Tria al termine dell'Eurogruppo. "Abbiamo certamente debito più alto e abbiamo il problema di ridurlo, ma se guardiamo ai dati prospettici del passato, la dinamica della salita è più contenuta di altri Paesi". Il problema è che "abbiamo un'eredità che veniva dall'altro secolo".

