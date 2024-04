Stoltenberg dopo l'incontro del Consiglio Nato-Ucraina: "Aiuti a Kiev già in arrivo"

BRUXELLES - "Nella riunione di oggi i ministri hanno affrontato anche molte altre necessità urgenti, tra cui la fornitura di munizioni da 155 millimetri, le capacità di attacco di precisione e i droni: ogni alleato della Nato deciderà cosa fornire, diversi alleati hanno assunto impegni concreti durante l'incontro e stanno finalizzando i contributi che prevedo saranno annunciati presto". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo il consiglio Nato-Ucraina.

"La Repubblica Ceca ha confermato di aver acquistato mezzo milione di proiettili d'artiglieria attraverso la sua iniziativa sulle munizioni: accolgo con favore i progressi compiuti dal Congresso degli Stati Uniti verso il voto di domani sul fondamentale pacchetto di aiuti all'Ucraina: conto che la legge venga approvata senza ulteriori ritardi", ha aggiunto. "Gli alleati devono scavare a fondo nelle loro scorte e accelerare la consegna di missili, artiglieria e munizioni: l'Ucraina sta usando le armi che le abbiamo fornito per distruggere le capacità di combattimento russe: questo ci rende tutti più sicuri", ha notato. "Ho messo in chiaro agli alleati che, se l'unico modo per dare aiuti all'Ucraina è scendere sotto i target minimi di capacità stabiliti dalla Nato, possono farlo, ma è una scelta nazionale e le capacità devono poi essere rimpiazzate".