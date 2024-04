Pornhub sottoposta alla legge Ue su servizi digitali con le altre piattaforme per adulti

A partire dalla prossima settimana, le piattaforme di intrattenimento per adulti Pornhub, Stripchat e Xvideos dovranno rispettare gli obblighi più severi previsti dal Digital Services Act (Dsa). Includono la presentazione di relazioni di valutazione del rischio alla Commissione, l'adozione di misure di mitigazione per affrontare i rischi sistemici legati alla fornitura dei loro servizi, il rispetto di ulteriori obblighi di trasparenza, anche relativi alla pubblicità, e la fornitura di accesso ai dati per i ricercatori.

Gli obblighi della Dsa, viene ricordato dalla Commissione, si applicano alle piattaforme online molto grandi designate (con più di 45 milioni di utenti nell'Ue) a partire dai quattro mesi dopo la notifica legale della loro designazione. Per le tre piattaforme in questione, queste disposizioni aggiuntive entreranno in vigore il 21 aprile per Pornhub e Stripchat, e il 23 aprile per XVideos.

La Dsa, si ricorda, attribuisce alle piattaforme designate la responsabilità di garantire spazi online più sicuri e trasparenti. Devono identificare e affrontare in modo efficace i rischi sistemici, in particolare quando si tratta di mitigare i rischi per il benessere dei minori, l'amplificazione di contenuti illegali, i sistemi di raccomandazione, ecc.

La Commissione sta monitorando attentamente il rispetto degli obblighi Dsa da parte di queste piattaforme, in particolare per quanto riguarda le misure volte a proteggere i minori dai contenuti dannosi e ad affrontare la diffusione di contenuti illegali.