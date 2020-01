Parlamento Ue, con nuova Pac aggiornare le norme sulla concorrenza

BRUXELLES - La riforma della Politica agricola comune deve essere l'occasione per aggiornare le norme dell'Ue in materia di concorrenza relative alle organizzazioni di produttori e i prezzi degli alimenti dovrebbero riflettere dimensioni come la sostenibilità della produzione e il benessere degli animali. Sono le indicazioni, approvate all'unanimità, della Commissione agricoltura dell'Europarlamento per la risoluzione che si sta preparando per il rapporto annuale delle politiche sulla concorrenza nell'Ue. I deputati della ComAgri chiedono anche studi sull'impatto delle fusioni e acquisizioni nel settore della vendita al dettaglio e degli accordi commerciali.



