Menù cena Juncker-Conte legato decisioni domani

ROMA - Il "menù politico" della cena tra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e il premier Giuseppe Conte prevista per "sabato alle 19,30" è legato al "pacchetto sul semestre europeo" sui conti pubblici dell'Italia e degli altri Paesi dell'eurozona "che il Collegio dei commissari adotterà domani". Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, che ha confermato la "non lunga telefonata" di ieri sera tra i due leader in quanto "si conoscono da tempo". "Entrambi hanno concordato che il momento migliore per vedersi sarebbe stato sabato, visto che il premier Conte domenica parteciperà al vertice Ue sulla Brexit", ha aggiunto il portavoce.

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA