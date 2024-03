Meloni dopo il vertice: "La candidatura di von der Leyen? A me interessa che tipo di Ue si vuole"

BRUXELLES - "Ursula von der Leyen è ancora una buona candidata? Il tema che mi appassiona è cosa fare: ci sono dei candidati, gli europei voteranno e dopo il voto si vedranno quali sono i pesi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa dopo il Consiglio europeo. "Ma a prescindere dalla presenza di Ursula von der Leyen: quale è l'Europa di domani? Io penso debba essere molto diversa da quella di oggi nel rapporto con la competitività, nell'approccio che deve essere molto meno ideologico, nella difesa dei confini, tutte cose che si stanno vedendo solo negli ultimi mesi", ha continuato ancora.

"Il 'clima di guerra' che ho letto su alcuni organi di stampa non è quello che ho visto durante il Consiglio europeo, ha detto la premier. Certo siamo in un conflitto e nessuno affronta le questioni con leggerezza ma non ho visto un clima diverso rispetto ai precedenti vertici, non c'è nessuna chiamata alle armi e nessun pericolo immediato per i cittadini", ha aggiunto ancora.

Sulle difesa europea, ha detto ancora, "resta il nodo delle risorse: sono favorevole a rafforzare l'industria della difesa ma dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles. Tra le ipotesi, quella che riguarda l'estensione del mandato della Bei per gli investimenti dell'industria. "C'è molto consenso, ma è un dibattito in divenire", ha aggiunto.

Sull'ingresso di Viktor Orban e del suo partito Fidesz nel gruppo Ecr - nelle cui fila siede anche Fratelli d'Italia al Parlamento europeo - Meloni ha negato sia "all'ordine del giorno".