IA: Gabriel, da Horizon 2020 investimenti da 1,5 miliardi

BRUXELLES - "La leadership Ue nel campo dell'intelligenza artificiale(IA) ha un ruolo chiave per la crescita economica basata sull'innovazione. Horizon Europe 2020 ha investito 1,5 miliardi di euro nella ricerca dell'IA e continuerà a investire". Così ha scritto in un tweet la commissaria Ue per la Ricerca e la Cultura Mariya Gabriel. La Commissione Ue, in collaborazione con il settore privato e pubblico, si legge in un documento twittato dalla commissaria, ha l'obiettivo di "mobilitare risorse" e "creare i giusti incentivi per accelerare la diffusione dell'IA, anche nelle Pmi".

Nel 2020 il programma Horizon ha finanziato 13 progetti che prevedono tecnologie di intelligenza artificiale applicate all'industria e alla produzione, come droni per l'agricoltura, piattaforme per ottimizzare l'efficienza energetica e tecnologie per sperimentare la collaborazione uomo-robot nelle fabbriche.

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA