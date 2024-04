Europee, forum ANSA sulle elezioni più attese

BRUXELLES - A poco più di due mesi dal voto la campagna elettorale per le europee entra nel vivo tra scenari di guerra, incertezze sul futuro dell'economia, equilibri politici in bilico, rischio disinformazione e lotta all'astensionismo.

Un appuntamento, quello con l'elezione di nuovi membri dell'Europarlamento, che darà il via al rinnovo dei vertici di tutte le istituzioni europee e su cui mai come questa volta si stanno concentrando le attese del mondo politico e dei cittadini. Tutti questi temi saranno al centro del forum ANSA sull'Europa che verrà' organizzato in collaborazione con il Parlamento europeo che si terrà domani nella sede dell'assemblea di Bruxelles.

Il direttore dell'Agenzia, Luigi Contu, ne parlerà con la presidente del Pe Roberta Metsola, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il segretario generale del servizio per l'azione esterna Ue (Eeas) Stefano Sannino e il direttore dell'Istituto per le politiche europee della Bocconi Daniel Gros.

Successivamente i rappresentanti delle delegazioni dei principali partiti presenti al Pe parteciperanno a un dibattito sui loro programmi e le loro attese.

Sono previsti gli interventi di Tiziana Beghin (M5S), Brando Benifei (Pd-S&D), Sandro Gozi (Renew), Nicola Procaccini (FdI-Ecr), Massimiliano Salini (Fi-Ppe) e Marco Zanni (Lega-Id).

L'evento si svolgerà a partire dalle 11 nella sala PHS 7C50 dell'Eurocamera e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell'ANSA e di ANSA Europa.