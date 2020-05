Editoria: ministri Ue, supportare settore contro fake news

BRUXELLES - Durante la discussione fra i ministri della Cultura europei "abbiamo toccato il tema del ruolo fondamentale dei media in questa crisi" causata dalla pandemia di Covid-19, "dell'importanza di mantenere la loro indipendenza e anche di assicurare un supporto adeguato al settore, che è cruciale per la nostra lotta comune contro la disinformazione". Così Nina Obuljen Korzinek, ministro della cultura della Croazia che detiene la presidenza semestrale dell'Ue, al termine della riunione in videoconferenza con i suoi omologhi da lei presieduta.

