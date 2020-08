Covid: Hogan viola norme, von der Leyen chiede chiarimenti

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto chiarimenti dettagliati al commissario Phil Hogan sulle sue violazioni delle norme nazionali irlandesi sul coronavirus. La scorsa settimana Hogan ha partecipato con altre 80 persone, tra cui un ministro e un giudice della Corte suprema, a una cena del Golf Club dei parlamentari irlandesi a Galway, appena 24 ore dopo che il governo di Dublino aveva deciso misure che vietavano eventi di quel tipo. La vicenda sta scatenando un putiferio e ha già visto le dimissioni di Dara Calleary, il ministro presente alla cena.

Il capo del governo Miche l Martin e il suo vice Leo Varadkar hanno invitato Hogan a "prendere in considerazione la sua posizione" a Bruxelles. Il commissario ha detto che non ha intenzione di dimettersi e ha chiesto scusa attraverso Twitter. Nelle stesse ore, però, emergeva che si era recato alla cena da Kildare, città in stretto lockdown, ed era stato anche fermato dalla polizia perché usava il cellulare alla guida.

La decisione sulle dimissioni del commissario ora spetta alla presidente von der Leyen, in un momento molto delicato per la politica commerciale Ue, tra la Brexit ancora in stallo e rapporti difficili con gli Usa.

