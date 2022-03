Censi (Milano), l'indipendenza energetica è garantita con le rinnovabili

BRUXELLES - "L'intervento sulla produzione di energia" attraverso le rinnovabili "ci garantirà una maggiore indipendenza", specialmente se "condiviso e riportato alle comunità locali". Così Arianna Censi (Pse), assessora alla mobilità di Milano, alla riunione della commissione per l'ambiente del Comitato europeo delle regioni, discutendo il parere sulla revisione della direttiva energie rinnovabili preparato dal belga Andries Gryffroy.

Censi ha menzionato le comunità energetiche, anche perché va superato il "tabù rispetto al modo in cui si calcola il costo dell'energia" che "non può e non deve dipendere unicamente dal costo del gas" mentre le rinnovabili "avvicinerebbero i cittadini a scelte più consapevoli".