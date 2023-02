Case green: Marsilio, per Italia sarebbe disastro economico

BRUXELLES - "L'appello è alla presidenza di turno, la Svezia, perché nel Consiglio porti una posizione meno fondamentalista e più pragmatica su questa vicenda della classificazione energetica degli edifici". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione della Commissione ambiente, cambiamenti climatici ed energia (Enve) del Comitato europeo delle Regioni (CdR).

In Italia un via libera alla direttiva con i target stringenti della classe D entro il 2033 "significa creare un disastro economico, dobbiamo ribadire il concetto che la sostenibilità ambientale si deve reggere anche sulla sostenibilità economica e sociale", ha detto Marsilio, sottolineando che la legislazione comunitaria "non deve diventare macelleria sociale per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e climatica".