Brexit: fonti, oggi si punta chiudere dichiarazione su futuro

BRUXELLES - Prosegue il negoziato per la finalizzazione della dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura tra l'Ue e il Regno Unito, mentre si tenta di sciogliere il nodo Gibilterra, con Madrid che insiste sull'inserimento di punti chiarificatori nei testi, sul negoziato che regolerà il destino della Rocca. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche europee, la tabella di marcia ideale è chiudere il testo entro oggi, per sottoporlo alla riunione dei 27 ambasciatori (Coreper) e al collegio dei commissari domani, prima dell'incontro tra Jean Claude Juncker e Theresa May, e della riunione degli sherpa di giovedì.

Ultimo aggiornamento: 15:12

