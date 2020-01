Basilicata: Bardi, intendo riaprire sede Regione a Bruxelles

BRUXELLES - "È mia intenzione riaprire" la sede della Regione Basilicata a Bruxelles, "ho già avuto dei contatti. Cercherò di farlo con dei partner italiani a costo zero o quasi". Lo ha annunciato il governatore della Basilicata, Vito Bardi, dopo l'incontro a Bruxelles con l'eurodeputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari costituzionali Antonio Tajani.

"Intendo portare avanti un'interlocuzione costante con il Parlamento Ue e la Commissione europea", ha detto Bardi, è "importante in un momento storico particolare, non solo per la Basilicata ma per tutta l'Europa e per l'Italia". Il governatore ha reso noto di aver incontrato il commissario Ue ai Trasporti, Adina-Ioana Valean: "Presenterò il piano trasporti della Basilicata - ha sottolineato - che sarà analizzato meglio a livello tecnico, anche per vedere se ci sono eventuali sviluppi che possano riguardare la possibilità di mobilitare fondi europei. La Basilicata - ha sottolineato - è una piccola grande Regione, ma con un grosso problema: le infrastrutture".

Bardi incontrerà domani il commissario per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski.

Ultimo aggiornamento: 15:10

